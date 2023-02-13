Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:13

Ювелирный холдинг Sokolov в 2022 году увеличил оборот на 31% до 32 млрд рублей

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Выручка ювелирного холдинга Sokolov по итогам прошлого года выросла на 31% и достигла 32 млрд рублей, сообщила компания.

Ключевым драйвером роста стал двукратный рост розничных продаж, на которые теперь приходится 75% совокупной выручки бренда (24 млрд рублей). Треть оборота розницы обеспечили онлайн-каналы, где выручка выросла с 4 млрд рублей до 8,4 млрд рублей.

Выручка офлайн-розницы также удвоилась и достигла 15,6 млрд рублей. За минувший год компания открыла 42 новых магазина, всего собственная сеть компании насчитывает 342 торговые точки. Четверть выручки бренда обеспечивают продажи через сеть оптовых партнеров и франчайзи.

По итогам года 2/3 выручки приходится на украшения из золота (рост 32%). На 22%, до 10 млрд рублей, выросли продажи изделий из серебра.

"В 2023 году мы продолжим расширение собственной федеральной розничной сети, используя привлеченные в конце прошлого года в рамках дебютного облигационного займа инвестиции, и открывая новые торговые точки различных форматов", - отмечает управляющий партнер компании Артем Соколов (его слова приводятся в сообщении).

В декабре компания АО "Ювелит" – производитель украшений под брендом Sokolov – разместила 3-летний выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей.

Sokolov
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия в 2023 году направит в дружественные страны более 80% экспорта нефти

Россия в 2023 году направит в дружественные страны более 80% экспорта нефти

Только четверть заявивших об уходе брендов покинула рынок РФ

Крупнейший в США пенсионный фонд увеличил вложения в Apple, Tesla и Disney

Крупнейший в США пенсионный фонд увеличил вложения в Apple, Tesla и Disney

Politico сообщило о планах ЕС включить в новый пакет санкций четыре банка РФ

Запасы в ПХГ Европы ушли ниже уровня 2/3 от вместимости хранилищ

Цены на нефть опускаются после резкого подъема на прошлой неделе

Цены на нефть опускаются после резкого подъема на прошлой неделе

Кабмин РФ разработал законопроект, меняющий расчет демпфера по бензину и дизтопливу

Кабмин РФ разработал законопроект, меняющий расчет демпфера по бензину и дизтопливу

Кабмин намерен с апреля в расчете НДПИ ограничить скидку Urals к Brent в $34-25 за баррель

Кабмин намерен с апреля в расчете НДПИ ограничить скидку Urals к Brent в $34-25 за баррель

Взлет малоликвидных акций не должен вводить в искушение, предупреждают аналитики. Обзор

Взлет малоликвидных акций не должен вводить в искушение, предупреждают аналитики. Обзор

Заявление Банка России: ЦБ заглянул в будущее ужесточившимся взглядом

Заявление Банка России: ЦБ заглянул в будущее ужесточившимся взглядом
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });