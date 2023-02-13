Ювелирный холдинг Sokolov в 2022 году увеличил оборот на 31% до 32 млрд рублей

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Выручка ювелирного холдинга Sokolov по итогам прошлого года выросла на 31% и достигла 32 млрд рублей, сообщила компания.

Ключевым драйвером роста стал двукратный рост розничных продаж, на которые теперь приходится 75% совокупной выручки бренда (24 млрд рублей). Треть оборота розницы обеспечили онлайн-каналы, где выручка выросла с 4 млрд рублей до 8,4 млрд рублей.

Выручка офлайн-розницы также удвоилась и достигла 15,6 млрд рублей. За минувший год компания открыла 42 новых магазина, всего собственная сеть компании насчитывает 342 торговые точки. Четверть выручки бренда обеспечивают продажи через сеть оптовых партнеров и франчайзи.

По итогам года 2/3 выручки приходится на украшения из золота (рост 32%). На 22%, до 10 млрд рублей, выросли продажи изделий из серебра.

"В 2023 году мы продолжим расширение собственной федеральной розничной сети, используя привлеченные в конце прошлого года в рамках дебютного облигационного займа инвестиции, и открывая новые торговые точки различных форматов", - отмечает управляющий партнер компании Артем Соколов (его слова приводятся в сообщении).

В декабре компания АО "Ювелит" – производитель украшений под брендом Sokolov – разместила 3-летний выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей.