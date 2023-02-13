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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

Курс евро поднялся выше 79 рублей впервые с апреля 2022 года

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - На "Мосбирже" к вечеру понедельника курс евро поднялся выше 79 рублей впервые с 25 апреля 2022 года.

В 18:07 евро подорожал на 63 копейки к уровню закрытия торгов пятницы и торговался у отметки 79,075 рубля.

Доллар подорожал к этому моменту на 46 копеек, до 73,845 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 55,58 копейки - до 76,2 рубля.

"В начале недели рубль продолжил терять позиции к основным валютам. Американская валюта при этом обновила очередной максимум с апреля 2022 года. В течение дня против рубля выступали такие факторы, как снижение нефтяных котировок (нефть корректировалась после пятничного роста на планах о сокращении добычи в России) и сообщение о подготовке нового пакета европейских санкций, в том числе против четырех российских банков", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Мосбиржа
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