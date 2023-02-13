Домохозяйства РФ в 2022 году увеличили инвестиции в российские акции на 2 трлн рублей

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Российские домохозяйства в 2022 году увеличили инвестиции в котируемые акции резидентов на 1,99 трлн рублей, что в 5,2 раза больше, чем в 2021 году (на 382 млрд рублей), следует из расчетов, выполненных на основании оценок Банка России операций сектора "Домохозяйства", опубликованных на сайте ЦБ.

Инвестиции в паи и акции инвестфондов резидентов в 2022 году они увеличили на 247 млрд рублей, что на 20% меньше, чем в 2021 году (на 307 млрд рублей).

В то же время в 2022 году были сокращены инвестиции в котируемые акции нерезидентов в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) на 88 млрд рублей против роста в 2021 году на 605 млрд рублей и в паи и акции инвестфондов нерезидентов на 22 млрд рублей против увеличения в 2021 году на 134 млрд рублей.

На долговом рынке домашние хозяйства в целом увеличили инвестиции на 55 млрд рублей, что в 17 раз меньше, чем в 2021 году (на 918 млрд рублей).

В том числе при наращивании инвестиций в долгосрочные валютные долговые ценные бумаги резидентов на 151 млрд рублей (это на 35% меньше, чем в 2021 году - 233 млрд рублей) и на 21 млрд рублей в долгосрочные рублевые долговые ценные бумаги резидентов (в 20 раз меньше, чем в 2021 году - на 410 млрд рублей), инвестиции в краткосрочные долговые ценные бумаги резидентов были сокращены на 42 млрд рублей против увеличения на 9 млрд рублей в 2021 году, а инвестиции в долговые ценные бумаги нерезидентов - сокращены на 74 млрд рублей против наращивания в 2021 году на 269 млрд рублей (в том числе в валютные бумаги - сокращение на 63 млрд рублей против роста на 260 млрд рублей годом ранее).

Домохозяйства в 2022 году увеличили инвестиции в наличные рубли на 2,026 трлн рублей (в 2021 году почти в 3 раза меньше - на 700 млрд рублей) и в наличную валюту - на 1,188 трлн рублей в рублевом эквиваленте (это почти в 8 раз больше, чем в 2021 году - на 151 млрд рублей).

В банковские депозиты были в 2022 году увеличены инвестиции домохозяйств на 6,623 трлн рублей, что в 2,6 раза больше, чем в 2021 году (2,583 трлн рублей). Большая часть роста пришлась на валютные депозиты в банках-нерезидентах - они в рублевом эквиваленте увеличились на 4,035 трлн рублей (10-кратный рост к 2021 году, когда они увеличились на 398 млрд рублей).