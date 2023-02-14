Что произошло за день: вторник, 14 февраля

Российские спасатели завершают работу в Сирии и Турции, ЕС включил РФ в список не сотрудничающих налоговых юрисдикций, Молдавия на время закрывала воздушное пространство

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЕС включил РФ в список не сотрудничающих налоговых юрисдикций. Теперь в этом перечне 16 позиций, главным образом – классические офшоры. Россия попала в предварительный перечень (Annex II) год назад - 24 февраля 2022 года, теперь же она переместилась в "черный список" (Annex I).

- Группировка МЧС РФ завершает работы в пострадавших от землетрясения Турции и Сирии. На турецкой территории сотрудники МЧС России спасли из-под завалов шесть человек и оказали помощь более чем 830 пострадавшим. В Сирии спасатели извлекли из-под завалов трех выживших.

- Молдавия временно закрывала воздушное пространство по соображениям безопасности. Причины первоначально не уточнялись, но затем стало известно, что решение было принято из-за обнаружения неопознанного объекта в небе.

- Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев освобожден из колонии. Ранее он был приговорен к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева. Атамбаев после освобождения заявил, что срочно уедет из страны на лечение, но вернется.

- VK решил сменить юрисдикцию с Британских Виргинских островов на Россию. Он намерен сохранить статус публичной компании и будет регулярно предоставлять информацию о ходе редомициляции.

- "Связной" намерен инициировать собственное банкротство. В 2022 году к "Связному" было подано несколько крупных исков.

- Израиль начал экспорт нефти, отгрузив первую партию с шельфового месторождения Кариш. Страна, долгое время считавшаяся уязвимой из-за нехватки внутренних энергоресурсов, впервые стала экспортером нефти, пишет Financial Times.

- Правительство Таиланда утвердило решение о введении туристического сбора с 1 июня. Он составит 150 бат (около 330 рублей) при пересечении наземной границы и 300 (650 рублей) - в аэропортах.