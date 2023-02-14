Топ-менеджер Meta Марна Левин покинет компанию летом

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Главный директор по развитию бизнеса Meta Platforms Inc. (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марна Левин оставит свой пост на следующей неделе и покинет компанию летом 2023 года, сообщила пресс-служба Meta.

Левин отвечает за рекламный бизнес, основной источник дохода компании. Последние три квартала Meta фиксирует сокращение выручки на фоне конкуренции со стороны других платформ и сложной макроэкономической ситуации.

Вместо нее рекламным бизнесом будут руководить сразу два человека - Никола Мендельсон, глава глобальных операций, и Джастин Ософски, возглавляющий отдел онлайн-продаж и партнерств. Они сохранят свои прежние должности и будут подчиняться непосредственно операционному директору Хавьеру Оливану.

В ноябре Meta объявила об увольнении более 11 тысяч сотрудников, или 13% штата.

С начала года капитализация Meta взлетела в полтора раза, до $451,5 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 7,8%.