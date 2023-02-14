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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Бывший глава Aurus Ходосевич стал директором по закупкам в "Соллерсе"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Бывший гендиректор проекта люксового российского автобренда Aurus Николай Ходосевич назначен директором по закупкам ПАО "Соллерс", следует из пресс-релиза автопроизводителя.

Ходосевич возглавлял Aurus чуть меньше года, с января по декабрь 2022 года, сменив в должности Адиля Ширинова - ныне совладельца и главу совета директоров "Соллерса". После ухода Ходосевича главой Aurus стал экс-гендиректор российского представительства Renault Андрей Панков.

Бренд Aurus сформирован на базе реализуемого ФГУП "НАМИ" с 2012 года проекта по созданию представительских автомобилей для первых лиц государства. Проект получил название "Единая модульная платформа" и позже стал также известен как проект "Кортеж". ФГУП "НАМИ" с 2016 года вело мелкосерийный выпуск машин Aurus на своих мощностях.

Для создания полноценного серийного производства в Елабуге в конце 2017 года было зарегистрировано ООО "Аурус". В мае 2021 года начался выпуск седанов Aurus Senat, которые сейчас используются как служебные для президента и членов федерального правительства. С конца 2022 года также началось серийное производство внедорожника Aurus Komendant.

Площадка в Татарстане рассчитана на выпуск в перспективе до 5 тысяч автомобилей в год.

Aurus Соллерс Николай Ходосевич Адиль Ширинов Андрей Панков ФГУП НАМИ Кортеж
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