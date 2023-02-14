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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Титов заявил, что чиновники вместе с бизнесом должны отвечать за нарушения с госзаказом

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что ответственность за нарушения при выполнении госзаказа не должна ложиться только на бизнесменов, в то время как чиновникам удается ее избежать.

"Из обращений, которые идут в институт (уполномоченного), больше 85% - это обращения, связанные с выполнением госзаказа. Это взаимоотношения бизнеса и бюджета. В этом, конечно, есть видимая тенденция, бизнес все больше зависит от бюджетных ассигнований, и все больше и больше к нему применяется различных мер воздействия, связанных с теми или иными спорами в этой связи",- сказал Титов во вторник, выступая на форуме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), посвящённом защите бизнеса от уголовного и административного давления.

Титов полагает, что "если есть проблемы в выполнении по качеству госзаказа, по платежам или каким-то другим вопросам, то должны в одинаковой степени отвечать и чиновники, которые ответственны за выполнение госзаказа, и предприниматели, которые выполняют контракт".

"Не может быть так, чтобы предприниматель во всем был виноват, а чиновник, который размещал этот заказ, абсолютно невиновен. Ответственность должна быть как минимум двойная", - сказал бизнес-омбудсмен.

При этом, отметил он, "на практике этого не происходит".

"Очень много предпринимателей обращаются к нам с вопросами, прежде всего это выполнение по качеству, и по тем нормам, которые существуют сегодня, но еще совсем недавно не существовали, о признании товара произведенным в России, например", - сказал Титов.

Борис Титов
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