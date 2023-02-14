Кредитным учреждениям в новых регионах ЦБ запретил наращивать остатки на счетах

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Банк России ограничил Кредитным учреждениям, работающим в новых регионах и не имеющим банковскую лицензию российского регулятора, возможность наращивать остатки привлеченных средств на своих счетах. Такой приказ опубликован на сайте ЦБ.

Как объяснили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ, банковские операции по привлечению средств юридических и физических лиц на новых территориях, помимо российских кредитных организаций, могут осуществлять и кредитные учреждения. К ним относятся в том числе филиалы иностранных банков, которые были созданы по законодательству этих четырех регионов, они не имеют лицензии Банка России, но могут проводить операции до 1 января 2024 года.

В ЦБ предупредили, что такие кредитные учреждения не являются участниками российской системы страхования вкладов (ССВ). Для защиты интересов своих клиентов с даты издания приказа они не должны увеличивать остатки привлеченных средств на своих счетах, и им следует предупреждать клиентов, что средства на счетах не подпадают под действие правил ССВ.