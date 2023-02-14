ОПЕК повысила оценку роста спроса на нефть в 2023 году на 100 тыс. б/с

Прогноз на I квартал повышен на 220 тыс. б/с

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - ОПЕК повысила оценку спроса на нефть в 2023 году на 100 тысяч баррелей в сутки - до 101,87 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

Прогноз спроса на нефть в 2022 году оставлен без изменений на уровне 99,5 млн б/с. Таким образом, предполагается, что потребление нефти в мире в 2023 году увеличится на 2,32 млн б/с против 2,22 млн б/с месяцем ранее.

ОПЕК ожидает, что в 2023 году рост потребления нефти в странах ОЭСР составит 0,35 млн б/с, а в странах, не входящих в ОЭСР, - 1,96 млн б/с.

Оценка спроса на нефть в первом квартале 2023 года увеличена на 220 тыс. б/с по сравнению с предыдущим прогнозом, до 101,26 млн б/с; во втором - на 50 тыс. б/с, до 100,7 млн б/с. Прогноз на третий квартал увеличен на 90 тыс. б/с, до 101,99 млн б/с, на четвертый - на 40 тыс. б/с, до 103,51 млн б/с.

"Незначительные корректировки в сторону повышения были внесены для стран ОЭСР Азиатско-Тихоокеанского региона в первом и втором кварталах 2023 года, чтобы отразить ожидаемое положительное влияние открытия китайской экономики на нефтехимический сектор региона. В странах, не входящих в ОЭСР, были применены незначительные поправки в сторону повышения, чтобы учесть ускорение роста спроса на нефть в Китае на фоне более сильных прогнозных показателей экономики страны после отмены ограничений, связанных с COVID-19", - говорится в отчете.

Эксперты ОПЕК отмечают, что в 2023 году основным драйвером спроса на нефть будет транспортная отрасль: потребление как бензина, так и дизельного топлива вырастет примерно на 1,1 млн б/с к 2022 году, что значительно превышает допандемийный уровень.

Спрос на авиатопливо, по прогнозам, продолжит рост, увеличившись примерно на 1,1 млн б/с в годовом исчислении, но останется на 9% ниже допандемийного уровня. При этом рост спроса на сжиженный углеводородный газ (СУГ) замедлится, особенно в странах ОЭСР, до 0,2 млн б/с.

"Ключом к росту спроса на нефть в 2023 году будет возвращение Китая после введенных им ограничений на передвижение. Обеспокоенность вызывает глубина и темпы восстановления экономики страны и последующее влияние на спрос на нефть. Многое будет зависеть от того, как правительство планирует балансировать между борьбой с инфекциями COVID-19 и открытием бизнеса", - отмечают аналитики.

Кроме того, уровень инфляции, ужесточение монетарных политик, уровни суверенного долга, а также геополитическая напряженность будут влиять на перспективы мирового спроса на нефть.

Коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР в декабре, по предварительным данным, снизились на 10,9 млн баррелей - до 2,768 млрд баррелей - и были на 158 млн баррелей ниже среднего уровня за 2015-2019 годы (референтный уровень эффективности сделки ОПЕК+).

Объемы нефти в структуре запасов по итогам декабря составили 1,344 млрд барр., что на 5,2 млн барр. больше, чем в ноябре. При этом коммерческие запасы нефтепродуктов сократились на 16,2 млн барр., до 1,424 млрд барр.