В январе ОПЕК снизила добычу нефти на 49 тыс. б/с к декабрю - до 28,88 млн б/с
Отставание от плана составило 0,93 млн б/с
Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК в январе снизили добычу нефти на 49 тыс. баррелей в сутки - до 28,88 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.
Суммарная добыча государств, участвующих в соглашении ОПЕК+, сократилась на 37 тыс. б/с, до 24,49 млн б/с. При этом их разрешенная квота в рамках сделки составляла 25,416 млн б/с. Таким образом, отставание от плана составило 0,93 млн б/с.
Наибольшее снижение нефтепроизводства в прошлом месяце зафиксировано в Саудовской Аравии - на 156 тыс. б/с. Кроме того, сократил добычу Ирак - на 46 тыс. б/с.
В то же время, увеличил добычу Кувейт - на 45 тыс. б/с. Также рост производства зафиксирован в Нигерии - на 65 тыс. б/с, Анголе - на 47 тыс. б/с, однако данные по-прежнему существенно отстают от требуемых уровней производства.
Ниже представлена таблица, в тыс. б/с:
|добыча в декабре 2022г
|добыча в январе 2023г
|изм-е января к декабрю
|разрешенная добыча в декабре
|Отклонение от плана
|Алжир
|1015
|1015
|0
|1007
|8
|Ангола
|1108
|1155
|47
|1455
|-300
|Конго
|244
|262
|19
|310
|-48
|Экваториальная Гвинея
|55
|53
|-3
|121
|-68
|Габон
|193
|183
|-10
|177
|6
|Ирак
|4470
|4424
|-46
|4431
|-7
|Кувейт
|2648
|2693
|45
|2676
|17
|Нигерия
|1271
|1336
|65
|1742
|-406
|Саудовская Аравия
|10475
|10319
|-156
|10478
|-159
|ОАЭ
|3042
|3045
|2
|3019
|26
|Итого ОПЕК (участники ОПЕК+)
|24522
|24485
|-37
|25416
|-931
|Иран
|2579
|2557
|-22
|Ливия
|1159
|1148
|-10
|Венесуэла
|666
|686
|20
|ВСЕГО ОПЕК
|28926
|28876
|-49