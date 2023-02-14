Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

В январе ОПЕК снизила добычу нефти на 49 тыс. б/с к декабрю - до 28,88 млн б/с

Отставание от плана составило 0,93 млн б/с

В январе ОПЕК снизила добычу нефти на 49 тыс. б/с к декабрю - до 28,88 млн б/с
Фото: Mario Tama/Getty Images

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК в январе снизили добычу нефти на 49 тыс. баррелей в сутки - до 28,88 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

Суммарная добыча государств, участвующих в соглашении ОПЕК+, сократилась на 37 тыс. б/с, до 24,49 млн б/с. При этом их разрешенная квота в рамках сделки составляла 25,416 млн б/с. Таким образом, отставание от плана составило 0,93 млн б/с.

Наибольшее снижение нефтепроизводства в прошлом месяце зафиксировано в Саудовской Аравии - на 156 тыс. б/с. Кроме того, сократил добычу Ирак - на 46 тыс. б/с.

В то же время, увеличил добычу Кувейт - на 45 тыс. б/с. Также рост производства зафиксирован в Нигерии - на 65 тыс. б/с, Анголе - на 47 тыс. б/с, однако данные по-прежнему существенно отстают от требуемых уровней производства.

Ниже представлена таблица, в тыс. б/с:

добыча в декабре 2022г добыча в январе 2023г изм-е января к декабрю разрешенная добыча в декабре Отклонение от плана
Алжир 1015 1015 0 1007 8
Ангола 1108 1155 47 1455 -300
Конго 244 262 19 310 -48
Экваториальная Гвинея 55 53 -3 121 -68
Габон 193 183 -10 177 6
Ирак 4470 4424 -46 4431 -7
Кувейт 2648 2693 45 2676 17
Нигерия 1271 1336 65 1742 -406
Саудовская Аравия 10475 10319 -156 10478 -159
ОАЭ 3042 3045 2 3019 26
Итого ОПЕК (участники ОПЕК+) 24522 24485 -37 25416 -931
Иран 2579 2557 -22
Ливия 1159 1148 -10
Венесуэла 666 686 20
ВСЕГО ОПЕК 28926 28876 -49
ОПЕК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФАС возбудила дело против швейцарского производителя тонометров

ФАС возбудила дело против швейцарского производителя тонометров

Экс-президент Международной федерации хоккея будет выращивать яблоки на Кубани

Путин предложил запретить судам продлевать арест фигурантам "экономических" дел

"Связной" намерен инициировать собственное банкротство

"Связной" намерен инициировать собственное банкротство

ЕС включил РФ в список не сотрудничающих налоговых юрисдикций

Обрабатывающее штамповки СП Boeing и ВСМПО приостановило деятельность

Кредитным учреждениям в новых регионах ЦБ запретил наращивать остатки на счетах

Ford сократит 3,8 тыс. рабочих мест в Европе за три года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });