Эр-Рияд в декабре вернул лидерство среди поставщиков нефти в Китай

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В декабре 2022 года Саудовская Аравия вернула себе лидерство среди поставщиков нефти в Китай со средним объемом 1,7 млн баррелей в сутки, говорится в отчете ОПЕК.

Россия заняла второе место с показателем 1,5 млн б/с, Малайзия - третье с 1,3 млн б/с, за ней следуют Ирак и ОАЭ с цифрами около 1,2 млн б/с.

Импорт нефти в Китай в декабре составлял 11,4 млн б/с. Поставки из России сократились, в то время как рост наблюдался из Малайзии, Анголы и Норвегии.

По сравнению с декабрем 2021 года импорт нефти Китаем вырос на 0,5 млн б/с, или на 4%.