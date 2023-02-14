ФАС возбудила дело против швейцарского производителя тонометров

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Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба России обнаружила признаки незаконной координации экономической деятельности в действиях швейцарского производителя тонометров и возбудила дело в отношении компании, сообщила во вторник пресс-служба ФАС.

"ФАС России возбудила дело в отношении компании Microlife AG - швейцарского производителя и поставщика приборов для измерения артериального давления", - говорится в сообщении.

Антимонопольная служба установила, что компания-производитель направляла своим покупателям указания по соблюдению розничных цен на тонометры. Так, по указанию производителя цена на приборы не должна была быть ниже заранее определенной суммы. Оптовые покупатели впоследствии перепродавали приборы аптекам, маркетплейсам и другим розничным продавцам.

"В результате таких действий фактически устранялась конкуренция между розничными продавцами. Это привело к установлению и поддержанию цен на тонометры", - пояснили в пресс-службе.

В случае установления вины в нарушении антимонопольного законодательства компании грозит штраф в соответствии с КоАП РФ, добавили в ФАС.