Рынок акций РФ во вторник скорректировался вниз из-за геополитической напряженности

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник скорректировался вниз на фоне геополитической напряженности и ухудшения внешней конъюнктуры после выхода статистики о высокой инфляции в США в январе, что предполагает дальнейшее ужесточение монетарной политики Федрезервом.

Индекс МосБиржи опустился в район 2230 пунктов, уровню 1,5-недельной давности; во "втором эшелоне" раллировали без новостей на повышенных оборотах бумаги ПАО "Калужская сбытовая компания" (+40,3%) и "Нижнекамскнефтехима" (+11,9%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2232,23 пункта (-1,4%), индекс РТС - 952,85 пункта (-1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 3,1%.

Доллар к 18:50 стоил 73,84 рубля (+0,01 рубля).

Подешевели акции "Газпром нефти" (-3,1%), "Северстали" (-3%), "НЛМК" (-2,9%), "АЛРОСА" (-2,8%), "ММК" (-2,8%), "Интер РАО" (-2,6%), "Сургутнефтегаза" (-2,3% и -1% "префы"), расписки OZON (-2,3%), бумаги "МТС" (-2,2%), Polymetal (-2,1%), "Аэрофлота" (-1,9%), Сбербанка (-1,9% и -2% "префы"), "НОВАТЭКа" (-1,8%), АФК "Система" (-1,7%), "Яндекса" (-1,6%), "РусГидро" (-1,5%), "Газпрома" (-1,4%), "Московской биржи" (-1,4%), "Магнита" (-1,4%), "Норникеля" (-1,3%), ПАО "Полюс" (-1,2%), UC Rusal (-1,2%), "Роснефти" (-1,1%), ВТБ (-1,1%), расписки TCS Group (-1,1%), акции "ЛУКОЙЛа" (-0,3%).

Подорожали акции "Татнефти" (+0,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 31,06 млрд рублей (из них 8,81 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,75 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,35 млрд рублей на акции "Полюса").

Совокупный бюджетный эффект от введения дисконта к цене Urals в нефтяном налогообложении в текущем году составит свыше 600 млрд рублей, сообщил заместитель министра финансов РФ Михаил Котюков в ходе заседания комитета по бюджету и налогам.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков полагает, что российский рынок скорректировался вниз в отсутствие оптимистичных идей.

Рост отмечался лишь в расписках VK (+1,5%), которая решила сменить место регистрации на российскую юрисдикцию. "Совет директоров компании одобрил возможность редомициляции с британских Виргинских островов в Россию. Сообщается, что это соответствует интересам компании и ее акционеров, так как подавляющее большинство активов находится в РФ, как и основная часть акционеров. VK намерена сохранить статус публичной компании и будет информировать о ходе процесса редомициляции", - отмечает аналитик.

Под давлением продаж оказались акции ММК и прочих сталеваров на фоне слабой операционной отчетности (в 2022 году ММК произвел 11,687 млн тонн стали, что на 14% ниже, чем в 2021 году). Ozon Holdings порадовал новостями о том, что создаст центр дистрибуции в Оренбурге, однако рынок не оценил данные усилия, так как процесс активного инвестирования средств отодвигает момент зарабатывания прибыли в неопределенное будущее, считает Кочетков.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ во вторник скорректировался вниз, фиксация прибыли наблюдалась с утра при позитивном в целом внешнем фоне и высоком уровне цен на нефть. В целом же текущая нисходящая коррекция связана скорее с отсутствием надежных драйверов для продолжения роста, нежели с воздействием негативных факторов, полагает эксперт.

Российский рынок в середине недели может показать умеренный отскок после волны фиксации прибыли. Прогноз по индексу Мосбиржи на 15 февраля - 2200-2300 пунктов, полагает Бахтин.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ просел под давлением геополитической напряженности. На этой неделе инвесторы ожидают объявления десятого пакета антироссийских санкций ЕС. Кроме того, дополнительное давление на акции оказало заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который считает, что Россия готовится к росту интенсивности украинского конфликта, отмечает аналитик.