Совкомбанк закрыл сделку по покупке проекта "Совесть" у Qiwi

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Совкомбанк объявил о завершении сделки по покупке проекта "Совесть" у Qiwi.

Как говорится в сообщении банка, проект интегрирован в систему рассрочек "Халва". Около одного миллиона клиентов "Совести" переведены на обслуживание в Совкомбанк.

Qiwi в середине июня 2020 года сообщила о намерении продать проект потребительского кредитования "Совесть" Совкомбанку. Группа планировала переуступить Совкомбанку права требований к клиентам "Совести" балансовой стоимостью около 9 млрд рублей (включая просроченную задолженность) и чистой стоимостью около 7,6 млрд рублей. Предполагалось, что Qiwi получит денежное возмещение в размере от 6 млрд рублей до 6,5 млрд рублей. Сделку предполагалось закрыть примерно через месяц.

Совкомбанк в конце июня подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о покупке активов Киви банка на 10,1 млрд рублей. Это ходатайство было подано в рамках сделки по покупке Совкомбанком проекта "Совесть", пояснил тогда "Интерфаксу" представитель кредитной организации. Сумма, заявленная в ходатайстве, представляет собой приобретаемый совокупный кредитный портфель по РСБУ на 30 марта 2020 года.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. У группы 21,8 млн виртуальных кошельков и более 127 тыс. терминалов и точек приема платежей. Основным акционером Qiwi является Сергей Солонин.

Совкомбанк по итогам первого квартала 2020 года занял 11-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".