Народный банк Китая влил 499 млрд юаней в финансовую систему в рамках MLF

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (центробанк страны) в среду влил в финансовую систему 499 млрд юаней ($73,2 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).

Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, была сохранена на уровне 2,75% годовых, говорится в сообщении НБК. Она не меняется шестой месяц подряд.

Истек срок погашения кредитов на 300 млрд юаней, в результате чистый приток средств составил 199 млрд юаней.

Кроме того, китайский ЦБ предоставил банкам 203 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО по ставке 2% годовых, сообщает "Синьхуа".

MLF является важным кредитным инструментом, который НБК использует для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и который напрямую влияет на основную ставку ЦБ (loan prime rate, LPR), ставшую бенчмарком летом 2019 года.

Размер годовой LPR сейчас составляет 3,65% годовых. Решение по этой ставки будет принято 20 февраля.