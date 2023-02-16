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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:44

Цена Brent стабилизировалась на уровне $85,4 за баррель

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти стабилизировались на торгах в четверг. Поддержку рынку оказывают сигналы продолжающегося увеличения деловой активности в Китае после снятия карантинных ограничений, однако существенный рост запасов в США сдерживает подъем цен.

К 18:20 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,02 (0,02%), до $85,40 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,06 (0,08%), до $78,65 за баррель.

Три крупнейшие китайские авиакомпании объявили о значительном росте загруженности рейсов, что указывает на подъем туристической активности, отмечает Bloomberg.

Нефтеперерабатывающие компании КНР увеличивают закупки сырья. По словам источников агентства, трейдинговая "дочка" Sinopec закупила в ОАЭ 10 млн баррелей нефти с поставкой в апреле. China National Chemical Corp. и Rongsheng Petrochemical Co. также наращивают закупки нефти, в том числе из США.

"Восстановление экономической активности в Китае будет чувствоваться в полную силу во втором полугодии текущего года, - отмечает аналитик PVM Тамаш Варга. - В первом полугодии глобальные запасы нефти продолжат расти, и это будет непреодолимым препятствием для устойчивого подъема цен".

Как сообщило накануне Министерство энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 16,28 млн баррелей. Эксперты в среднем прогнозировали их увеличение на 2 млн баррелей.

Brent WTI Китай Минэнерго США Sinopec China National Chemical Corp. Rongsheng Petrochemical
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