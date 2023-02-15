Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

РЖД предложили продлить приостановку правил недискриминационного доступа

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" предлагают продлить приостановку действия правил недискриминационного доступа (ПНД, правила очередности перевозок грузов - ИФ) с учетом внесения во временные правила приоритетов по лесопромышленному комплексу.

В компании готовят соответствующие предложения, заявил гендиректор-предправления ОАО Олег Белозеров на итоговом за 2022 год заседании правления.

В октябре правительство продлило приостановку действия ПНД с 31 декабря 2022 года до 1 июля 2023 года.

В марте правительство приостановило действие ПНД, определяющих порядок проезда грузов в восточном направлении. Отмена ПНД была призвана высвободить провозные способности под высокомаржинальные грузы

РЖД ПНД Олег Белозеров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Доля иностранного участия в совокупном уставном капитале банков РФ снизилась до 8,97%

В Банке России создан департамент организации международных расчетов

Банк России разрешил Freedom Holding продать российские активы менеджменту

Банк России разрешил Freedom Holding продать российские активы менеджменту

Объем интернет-торговли в России в 2022 году вырос почти на 30% до 4,98 трлн рублей

Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня, несмотря на негативные внешние сигналы

Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня, несмотря на негативные внешние сигналы

Bloomberg узнал о планах ЕС наложить санкции на Альфа-банк, Росбанк, "Тинькофф" и ФНБ

Bloomberg узнал о планах ЕС наложить санкции на Альфа-банк, Росбанк, "Тинькофф" и ФНБ

В Минфине РФ заявили, что новации в нефтегазовом налогообложении не повлияют на добычу

ФАС возбудила дело против швейцарского производителя тонометров

ФАС возбудила дело против швейцарского производителя тонометров

Экс-президент Международной федерации хоккея будет выращивать яблоки на Кубани

Путин предложил запретить судам продлевать арест фигурантам "экономических" дел

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });