РЖД предложили продлить приостановку правил недискриминационного доступа

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" предлагают продлить приостановку действия правил недискриминационного доступа (ПНД, правила очередности перевозок грузов - ИФ) с учетом внесения во временные правила приоритетов по лесопромышленному комплексу.

В компании готовят соответствующие предложения, заявил гендиректор-предправления ОАО Олег Белозеров на итоговом за 2022 год заседании правления.

В октябре правительство продлило приостановку действия ПНД с 31 декабря 2022 года до 1 июля 2023 года.

В марте правительство приостановило действие ПНД, определяющих порядок проезда грузов в восточном направлении. Отмена ПНД была призвана высвободить провозные способности под высокомаржинальные грузы