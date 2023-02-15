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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

Число новых крупных компаний в Германии в 2022 году снизилось на 9,3%

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Германии в 2022 году было создано 115,1 тыс. крупных компаний, что на 9,3% меньше, чем в 2021 году, показали данные Федерального статистического управления (Destatis) страны.

Относительно допандемийного 2019 года количество новых предприятий уменьшилось на 6,1%.

К крупным компаниям относятся те, правовая форма и количество сотрудников которых предполагают, что они будут иметь существенное экономическое значение.

Число компаний, которые полностью прекратили свою деятельность, в прошлом году увеличилось на 7% относительно 2021 года. По сравнению с 2019 годом показатель сократился на 8,8%, сообщается в отчете Destatis.

Германия Destatis
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