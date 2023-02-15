Маск передал на благотворительность акции Tesla на сумму более $2 млрд

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Американский миллиардер Илон Маск пожертвовал около 12 млн акций возглавляемой им компании Tesla Inc. на благотворительность в 2022 году, говорится в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Общая стоимость пожертвованных акций с учетом цены бумаг Tesla на закрытие торгов во вторник составляет $2,42 млрд. Маск не уточнил, кому именно было адресовано пожертвование.

В 2021 году, когда Маск пожертвовал акции Tesla на сумму $5,7 млрд, вся сумма была полностью переведена в его личный фонд, выяснило агентство Bloomberg. Этот фонд, в свою очередь, пожертвовал $160 млн, включая $55 млн больнице St. Jude Children's Research Hospital и $54 млн фонду X Prize Foundation.

В общей сложности Musk Foundation сделал пожертвования в размере $23 млн, согласно последней налоговой декларации, находящейся в публичном доступе (за 2020 год).