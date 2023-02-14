Комитет Думы предложил ограничить срок дисконта Urals к Brent в нефтяном налогообложении

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по энергетике предложил ограничить срок применения дисконта Urals к Brent в нефтяном налогообложении 2023 годом. В свою очередь, Минфин на сегодняшний день не согласен с таким предложением, но готов просчитать последствия.

С инициативой ограничить действие дисконта только текущим годом выступил член думского комитета по энергетике Юрий Станкевич. "С учетом того, что ситуация на рынках высоко волатильная, и, действительно, риски меняются, все-таки ограничить – и мы это отразили в своем заключении – 2023 годом срок применения скидки на нефть в расчетах параметров демпфирующего механизма и также ограничить 2023 годом срок применения дисконта. Сегодня это в размере $25 (за баррель - ИФ) – бессрочно", - сказал парламентарий.

Станкевич отметил, что решение о применении дисконта в 2024 году должно приниматься с учетом того, как будет складываться фактическая ситуация на основных рынках, где обращаются товары российского экспорта.

Заместитель министра финансов РФ Михаил Котюков отказался сразу поддержать предложение. "Мы не готовы сейчас с этим согласиться, хотели бы просчитать все последствия", - заявил он.

Новость дополняется