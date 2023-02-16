Индекс МосБиржи вырос на 0,2% на старте торгов четверга

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - На старте торгов четверга на российском рынке акций цены большинства blue chips подросли в пределах 1,9% в рамках коррекции на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,2% до 2171,43 пункта за счет ослабления рубля, индекс РТС просел на 0,1%, до 914,22 пункта.

Доллар подорожал на 24 копейки, до 74,82 рубля.

Подорожали акции "НЛМК" (+1,9%), "Татнефти" (+1,3%), "Яндекса" (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (+1% и +0,3% "префы"), "Роснефти" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), Polymetal (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), АФК "Система" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), ВТБ (+0,1%).

Подешевели акции UC Rusal (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), расписки TCS Group (-0,3%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "ММК" (-0,2%), Сбербанка (-0,1%), "Магнита" (-0,1%), расписки OZON (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на первый план на российском рынке вышел фактор геополитики, поэтому если на следующей неделе не будет значимых новостей по этой теме, то покупатели, скорее всего, вернутся на рынок за подешевевшими активами. Американский рынок пока на распутье - инвесторы не могут определиться с рыночным трендом, поскольку выходят противоречивые данные по статистике США, которые могут диаметрально противоположно влиять на монетарную политику ФРС. В четверг в фокусе будут важные данные по производственной инфляции в стране.

Аналитики Промсвязьбанка также осторожно смотрят на ближайшие перспективы рынка акций. Сильное понижательное движение последних дней в отсутствие новых геополитических вводных может привести к активизации краткосрочных "быков" и позволить индексу МосБиржи попытаться прервать снижение. Учитывая повышенную волатильность, целевым по индексу МосБиржи видится диапазон 2140-2210 пунктов.

Ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков отмечает, что внешний фон утром в четверг можно назвать позитивным.

Азиатские рынки демонстрируют рост на фоне обнадеживающей статистики. В Китае возобновился подъем цен на новое жилье, авиационный трафик вырос на треть в январе относительно прошлогодних объемов. Нефть также дорожает на фоне статистики увеличения авиаперевозок. Вероятно, что азиатский позитив позволит российскому рынку стабилизироваться и переосмыслить очередные европейские санкции, полагает эксперт.

В США индексы акций завершили торги в среду ростом на 0,1-0,9% во главе с Nasdaq, причем к подъему они перешли в последний час сессии.

Трейдеры пытались оценить очередную порцию статданных по экономике США и сделать выводы о том, что они могут значить для дальнейшего направления политики Федрезерва, отмечает Bloomberg.

Данные Министерства торговли США о росте розничных продаж на 3% в январе (максимальный скачок с марта 2021 года) были восприняты инвесторами как сигнал того, что сильные потребительские расходы будут толкать вверх инфляцию, требуя от Федрезерва дальнейшего ужесточения политики. Эксперты в среднем ожидали роста продаж на 1,8%.

Объем промпроизводства в США в январе не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствует опубликованный в среду доклад ФРС. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост на 0,5%.

В Азии в четверг также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,1%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Япония зафиксировала рекордный внешнеторговый дефицит в январе - 3 496,6 млрд иен ($26,1 млрд) по сравнению с 2 трлн 199,4 млрд иен за тот же месяц прошлого года, свидетельствуют данные министерства финансов Японии. Отрицательное сальдо было получено по итогам восемнадцатого месяца подряд. Это самый длительный подобный период с 2015 года, отмечает Trading Economics.

Экспорт вырос на 3,5% и достиг 6,551 трлн иен. Повышение отмечено по итогам 23-го месяца подряд, однако темпы стали самыми низкими с февраля 2021 года. Импорт увеличился на 17,8% - до 10,048 трлн иен. Показатель рос двузначными темпами 21-й месяц подряд.

На нефтяном рынке цены утром в четверг растут, восстанавливаясь после умеренного снижения накануне, вызванного данными о резком увеличении запасов нефти в США на прошлой неделе. Текущая цена Brent находится на $1,4 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на "Мосбирже" в среду.

К 10:01 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на 0,6%, до $85,88 за баррель (-0,2% в среду), мартовские фьючерсы на WTI дорожали на 0,8%, до $79,2 за баррель (-0,6% накануне).

В среду Минэнерго США опубликовало статистику по запасам сырья на прошлой неделе, согласно которым запасы нефти выросли на 16,28 млн баррелей (ожидался рост на 1,2-2 млн), а резервы бензина увеличились на 2,32 млн баррелей (ожидался рост на 1,5 млн).

Министерство объяснило, что данные по запасам нефти включают в себя корректировку в большую сторону в размере 1,967 млн баррелей в сутки, или порядка 14 млн баррелей за всю неделю.

Тем временем Международное энергетическое агентство повысило на 94 тысячи б/с прогноз роста спроса на нефть в 2023 году, следует из его ежемесячного отчета.