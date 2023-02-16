Ограничение на снятие наличной валюты в РФ будет продлено после 9 марта

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Ограничение на снятие наличной валюты в РФ продлят после 9 марта, об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, ЦБ РФ не видит возможности для системной либерализации валютных ограничений.

Она также заявила, что оснований для повышения лимита на перевод валюты физлицами тоже нет.

ЦБ в начале марта 2022 года на фоне западных санкций и волатильности на финансовом рынке ужесточил контроль за оборотом наличной валюты в стране. Регулятор запретил покупку наличной валюты физлицами и ограничил ее выдачу с действующих вкладов суммой $10 тыс. сроком на полгода - с 9 марта по 9 сентября 2022 года. Впоследствии это ограничение было продлено до 9 марта 2023 г.

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