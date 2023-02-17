Brent подешевела до $82,23 на укреплении курса доллара

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили снижение вечером в пятницу на фоне укрепления доллара.

К 18:05 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $2,91 (3,42%) - до $82,23 за баррель. Ранее в ходе торгов цена североморской нефти опускалась ниже $82 за баррель впервые с 7 февраля.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $3,09 (3,94%) - до $75,4 за баррель.

Индекс, отражающий динамику доллара к шести основным мировым валютам, вырос в пятницу на 0,4% на опасениях, что Федеральная резервная система в марте может снова повысить ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов.

Опубликованные на этой неделе официальные отчеты указали на замедление инфляции в Штатах до 6,4% в январе, а также на рекордный с марта 2021 года рост розничных продаж, на 3% относительно декабря. Кроме того, цены производителей в США (индекс PPI) в январе выросли на 0,7% в помесячном выражении - максимально за семь месяцев.

На фоне таких данных глава Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер и ее коллега из Сент-Луиса Джеймс Баллард выступили с довольно "ястребиными" заявлениями, упомянув устойчивую инфляцию и необходимость дальнейших подъемов ставки.

"Котировки Brent и WTI снижаются в пятницу вслед за падением аппетита инвесторов к рисковым активам, но, если говорить в целом, ситуация мало изменилась", - отметил старший рыночный аналитик Oanda Крейг Эрлам.