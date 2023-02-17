Январское исполнение бюджета РФ не отменяет планов уложиться в 2% дефицита за год

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Основные параметры федерального бюджета РФ в 2023 году, предполагающие дефицит в 2% ВВП, будут выдерживаться, январское исполнение на них не отразится, заявил министр финансов Антон Силуанов.

В январе, по предварительным данным Минфина, бюджет был исполнен с дефицитом 1,776 трлн рублей, что в 14 раз превысило его объем в январе прошлого года (125 млрд руб.). Доходы сложились на уровне 1,356 трлн руб., что на 35% меньше объема поступления годом ранее. При этом нефтегазовые доходы составили 426 млрд руб., сократившись к январю 2022 г на 46%. Расходы превысили показатели аналогичного периода прошлого года на 59%, составив 3,117 трлн руб. Тот факт, что январский дефицит составил 60% от плана на весь год (2,925 трлн руб.), вкупе с по-прежнему значительным дисконтом российского сорта нефти Urals к цене смеси Brent, заставил ряд аналитиков сомневаться в том, что бюджетные проектировки будут соблюдены.

"Самое главное - смотреть на бюджетный баланс, который сложится по итогам года. А по итогам года у нас план - 2% ВВП, его никто не отменял, и эти параметры будут выдерживаться", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя сложившуюся в январе ситуацию с исполнением бюджета.