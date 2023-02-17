Венгерская MOL успешно опробовала арабскую нефть вместо российской на НПЗ Slovnaft

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Словацкое нефтеперерабатывающее подразделение венгерской MOL - Slovnaft - в четвертом квартале 2022 года успешно протестировало альтернативное сырье на своем НПЗ в Братиславе, сообщила венгерская компания.

"Испытательный прогон нефти Arab Light был успешно осуществлён на нефтеперерабатывающем заводе Slovnaft, где были завершены все приготовления для увеличения отбора нефти нероссийских сортов", - говорится в отчетных материалах MOL.

В презентации для инвесторов отмечается, что в связи с возросшими рисками перебоев поставок сырья в условиях российско-украинского конфликта, а также с необходимостью соблюдать санкции Евросоюза в отношении России, MOL реализует программу диверсификации сырья. Так, в июне 2022 года компания приступила к оценке 27 проектов снижения зависимости от российской нефти.

Ранее доля российского сырья, перерабатываемого на НПЗ группы (не имеющих выхода к морю) составляла 75-80%. Предполагается, что с февраля 2023 года эта доля снизится до 65-70%, с декабря 2023 года - до 50-55%. С 2025 года компания намерена полностью перейти на сырье других поставщиков.

В мае 2022 года глава MOL Жолт Эрнади заявлял, что компания не сможет быстро отказаться от российской нефти: "Это не идеологический вопрос, а логистический, технологический и химический. Потребуется 2-4 года и $500-700 миллионов, чтобы MOL смогла быть более гибкой и полностью независимой в Венгрии и Словакии".

По его словам, в случае введения полного эмбарго на российскую нефть даже при альтернативных поставках Дунайский нефтеперерабатывающий завод сократил бы производство на 20%, а НПЗ в Братиславе - на 30%.