Банкам до конца года разрешат расчет ПДН по автокредитам на основе внутренних методик

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Банк России планирует разрешить банкам до конца 2023 года при расчете показателя долговой нагрузки (ПДН) применять внутренние методики оценки дохода заемщика по кредитам до 50 тысяч рублей и автокредитам, говорится в сообщении регулятора.

При расчете ПДН для этих категорий кредитов по собственным моделям банкам не нужно будет получать одобрение ЦБ.

Новация отражена в проекте новой редакции нормативного акта по макропруденциальным надбавкам и расчету показателя долговой нагрузки.

Регулятор также скорректировал некоторые требования к моделям расчета ПДН. Например, внесены изменения, позволяющие использовать более актуальные данные о доходах: при разработке моделей на основе заявленного заемщиком дохода горизонт наблюдения за их кредитным качеством сокращен с 12 до 6 месяцев. Также уточнены критерии оценки качества моделей.

Проект предусматривает и ряд других послаблений для банков при расчете ПДН. Поскольку макропруденциальные лимиты ограничивают долю необеспеченных потребительских кредитов сроком более 5 лет, предлагается исключить ставшее избыточным дестимулирование долгосрочных потребительских кредитов за счет консервативного расчета ПДН (отменить требование о расчете среднемесячных платежей по долгосрочным кредитам исходя из срока до погашения в 4 года).

Банк России ждет комментарии и предложения банковского сообщества до 10 марта 2023 года.