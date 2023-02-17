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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:54

Имущество обанкротившейся "Мотовилихи" выставлено на торги с понижением цены

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Конкурсный управляющий ПАО "Мотовилихинские заводы" (Пермь, находится в конкурсном производстве) Андрей Береснев объявил торги по продаже имущества предприятия путем публичного предложения с начальной ценой 8,3 млрд рублей, сообщает сайт Федресурса.

Единым лотом предлагается имущество, находящееся в залоге у конкурсных кредиторов - ООО "РТ-Капитал" (на 3,2 млрд рублей), ПАО "Промсвязьбанк" (на 452,8 млн рублей) и ИП Щербаковой А.А., а также иное имущество.

Начальная цена будет действительна с 20 по 22 февраля, затем будет снижаться каждые три рабочих дня на 10%. Последний период снижения цены намечен на 3-5 апреля, цена к этому моменту может опуститься до 831,6 млн рублей.

Задаток должен составить 20% от начальной цены продажи, установленной для соответствующего периода торгов.

Это не первая попытка конкурсного управляющего продать имущество завода. В сентябре 2022 года торги объявлялись с начальной ценой 9,2 млрд рублей, в ноябре - 8,3 млрд рублей. В обоих случаях они признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

В конце 2014 года "Мотовилихинские заводы" оказались в предбанкротном состоянии. Арбитражный суд Пермского края в августе 2017 года ввел процедуру наблюдения, а в конце марта 2018 года - конкурсное производство, которое не раз продлевалось. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено на 20 апреля 2023 года.

Сейчас гражданское и военное производство сосредоточено в дочерних обществах "Мотовилихи". Исполнением гособоронзаказа занимается ЗАО "Специальное конструкторское бюро" (находится под управлением холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех"), гражданскую продукцию выпускает ООО "Мотовилиха - гражданское машиностроение" (управляется "РТ-Капиталом" "Ростеха").

Мотовилиха Мотовилихинские заводы Пермь Андрей Береснев Ростех РТ-Капитал Промсвязьбанк
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