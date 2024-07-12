Суд взыскал с экс-руководителей "Мотовилихи" в пользу РФ 2,7 млрд руб. ущерба

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Свердловский райсуд Перми удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о взыскании солидарно с бывших руководителей ПАО "Мотовилихинские заводы" более 2,7 млрд рублей ущерба, сообщил "Интерфаксу" представитель суда.

"Иск удовлетворен в части взыскания ущерба, в части взыскания процентов отказано. Общая сумма взысканного ущерба превысила 2,7 млрд рублей", - отметил он.

Прокуратура требовала взыскать с ответчиков свыше 2,7 млрд рублей ущерба, а также более 1,1 млрд рублей процентов за неправомерное пользование денежными средствами.

Среди ответчиков - бывшие совладельцы и лица, связанные с управлением предприятием в различные годы: Руслан Валитов, Юрий Медведюк, Рафаэль Гималов, а также Вагаршак, Светлана, Борис и Гермена Сарксяны.

В ходе судебных заседаний прокуратура мотивировала свои требования проведенной проверкой, в рамках которой, по ее мнению, было выявлено, что с 2002 года из-за действий ответчиков был причинен ущерб государственным и общественным интересам, а также предприятие было доведено до банкротства.

По мнению прокуроров, ответчики создали схему по выводу активов общества, а также принимали решения по предоставлению невозвратных займов подконтрольным организациям, что, в частности, привело к неисполнению некоторых госконтрактов.

Представители ответчиков с доводами прокуратуры не соглашались, настаивали на правомерности действий своих доверителей и отмечали, что банкротство предприятия было вызвано не их действиями, а нерыночным уровнем цены госконтракта.

Также представители ответчиков отмечали, что дело такой категории должно рассматриваться в рамках арбитража, а не в суде общей юрисдикции.

В конце 2014 года "Мотовилихинские заводы" оказались в предбанкротном состоянии. Арбитражный суд Пермского края в августе 2017 года ввел процедуру наблюдения. С конца марта 2018 года "Мотовилихинские заводы" находятся в стадии конкурсного производства.