Банк России отметил продолжение усиления ценового давления

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Данные за первую половину февраля указывают на сохранение тенденции усиления ценового давления в России, проинфляционный эффект от ослабления рубля будет сказываться в ближайшие месяцы, говорится в опубликованном обзоре Банка России о динамике потребительских цен.

"Оперативные данные за первые две недели февраля указывают на сохранение тенденции к усилению ценового давления", - отмечается в документе.

"И в декабре, и в январе наблюдалось ослабление рубля. Рост обменных курсов иностранных валют к рублю за последние три месяца: доллара США - 13,7%, евро - 25,6%, юаня - 20,0%. Курсовой перенос уже повлиял на наиболее зависимые от импорта товарные группы в январе. При сохранении обменного курса рубля на текущем уровне эффект переноса продолжит оказывать проинфляционное влияние в предстоящие месяцы. При этом удлинение логистических цепочек для импортных поставок не меняет кумулятивный эффект переноса, но может несколько сильнее растянуть его во времени", - описывают в ЦБ предстоящее влияние ослабшего курса рубля на инфляцию.

В ЦБ напомнили, что в январе 2023 года потребительские цены в России выросли на 0,84% (в декабре 2022 года - на 0,78%) - "это максимальный месячный прирост с апреля 2022 года". "С поправкой на сезонность месячный рост цен возрос (в январе - ИФ) до 0,39% (в декабре - 0,29%), а без учета ЖКУ цены выросли на 0,38% (в декабре они в среднем не изменились)", - говорится в обзоре.

В Банке России при этом отмечают, что "годовые показатели устойчивой ценовой динамики в основном снижались, но месячные приросты с поправкой на сезонность возросли".

"Это подтверждает постепенное усиление ценового давления после периода сдержанного роста цен во второй половине 2022 года", - считают в ЦБ.

"По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4% за счет эффекта высокой базы весны прошлого года. Но из-за увеличения устойчивого инфляционного давления этот показатель будет несколько возрастать во второй половине года", - говорится в обзоре.

Зампред Банка России Алексей Заботкин на брифинге 10 февраля заявил, что показатель годовой инфляции может опуститься ниже 4% в апреле-мае, а затем начнет нарастать на фоне низкой базы роста цен летом и осенью 2022 года.

"В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0-7,0% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - подтвердили в ЦБ свой прогноз по инфляции на 2023 - 2024 годы.