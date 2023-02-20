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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Боррель рассчитывает на скорое утверждение десятого пакета санкций ЕС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Совет ЕС на уровне глав МИД обсудил в понедельник десятый пакет санкций в отношении РФ, сообщил высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Мы занимаемся его утверждением. Он должен быть утвержден в ближайшие часы, ближайшие дни, до 24 февраля в любом случае", - заявил глава дипломатии ЕС на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС.

"Десятый пакет санкций будет утвержден по письменной процедуре до 24 числа. Препятствия, которые остаются, будут устранены. Таково обязательство всех министров", - добавил Боррель.

Он отметил сильную поддержку на заседании предложения по санкциям его аппарата и Европейской комиссии. "И я настаиваю, что верю в то, что мы будем в состоянии утвердить его до конца недели", - заявил глава европейской дипломатии.

Ему был задан вопрос, будет ли включать новый пакет санкций ЕС запрет на торговлю российскими алмазами и ограничения для российского ядерного сектора. Боррель отметил, что десятый пакет еще не утвержден, и следует дождаться его утверждения. Он напомнил, что по ряду наиболее важных элементов пакета информация уже распространялась, и перечислил, в частности, меры в отношении электроники, запчастей для различной техники и авиации, оборудования двойного назначения.

"Добавят ли к этому алмазы или нет, я, откровенно говоря, не знаю. И пока нет санкций, затрагивающих ядерный сектор", - добавил он.

ЕС Жозеп Боррель
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