"Татнефть" изучает возможность создания представительства в Турции

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Татнефть" на заседании 27 февраля обсудит вопрос о создании представительства компании в Турецкой Республике, говорится в сообщении НК.

Комментариями "Татнефти" "Интерфакс" пока не располагает.

В повестку дня заседания включены также вопросы об итогах исполнения бюджета за январь и утверждении бюджета на март 2023 года, выполнении инвестиционной программы за 2022 год, формировании системы управления в области ESG, изменениях в положение о порядке корпоративного взаимодействия "Татнефти" с подконтрольными и связанными организациями, а также о даче согласия на участие гендиректора и членов правления НК в органах управления других обществ.