РСПП предложил упростить участие компаний в добывающих проектах за рубежом, используя механизм САР

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает разрешить российским инвесторам обходиться без создания иностранных операционных компаний для участия в международных проектах по разведке и добыче полезных ископаемых. Для этого, по его мнению, стоит разрешить им регистрировать в специальных административных районах (САР) новые международные компании (МК), пользующиеся всеми преимуществами валютного нерезидентства РФ и налоговых льгот.

Благодаря этому МК смогут беспрепятственно осуществлять банковские операции как по российским, так и по зарубежным счетам.

Соответствующее предложение союз направил в правительство, рассказал источник "Интерфакса", знакомый с содержанием письма президента РСПП Александра Шохина.

Согласно предложению, такая опция по созданию нового юрлица в САР будет доступна при одновременном соблюдении двух условий: проект осуществляется на основе соглашений о разделе продукции, концессионных или лицензионных соглашений; участие в реализации проекта является исключительной деятельностью такой организации.

Расширить возможности использования режима САР союз предлагает, чтобы снять ряд проблем компаний, с которыми они столкнулись при выходе на рынки дружественных стран, в том числе при участии в зарубежных проектах по геологическому изучению, разведке и добыче полезных ископаемых. О наличии таких обращений Шохин упоминает в письме в правительство, но не приводит названий, рассказывает источник.

По его словам, одна из проблем касается создания и деятельности операционного юрлица, которое обычно учреждается при реализации международных проектов. Из-за санкционных рисков приходится отказываться от использования для этих целей привычных юрисдикций, например, Нидерландов, Кипра и т.д. Но и в дружественных юрисдикциях, где реализуется проект, создать российскую "дочку" не всегда возможно. Например, в Ираке не могут участвовать в нефтедобыче компании, принадлежащие иностранцам более чем наполовину.

Еще одна проблема - российские валютные ограничения. Из-за них ряд валютных операций для российских компаний, имеющих зарубежные счета и занимающихся иностранным проектом, оказывается под запретом. Например, перечисляет РСПП, зачисление на счета в иностранном банке денежных компенсаций произведенных затрат от госзаказчика; выручки от реализации за пределами РФ полученного в качестве возмещения затрат или вознаграждения по контракту углеводородного сырья; денежных средств от партнеров по проекту для финансирования в их доле компанией-оператором проектных работ.

Однако действующие резиденты САР могут рассчитывать на ряд налоговых льгот, а также являются валютными нерезидентами РФ, что позволяет им без ограничений перечислять иностранную валюту и валюту РФ со своих иностранных банковских счетов на свои счета в уполномоченных банках.

РСПП полагает, что внесение соответствующих изменений в законодательство позволит компаниям, реализующим международные проекты, получить статус нерезидента РФ и возможность осуществлять все операции по банковским счетам в России и вне ее границ.