Источник сообщил о планах продлить резидентам САР срок выхода из иностранных реестров

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Правительство собирается одобрить идею предоставить своей комиссии по иностранным инвестициям полномочия продлевать компаниям, которые редомицилировались в специальные административные районы (САР), срок для выхода из иностранных реестров, сообщил источник "Интерфакса".

По его словам, правительство подготовило в целом положительный, хотя и с рядом замечаний, проект заключения на соответствующий законопроект, который разработал сенатор Александр Шендерюк-Жидков.

Он предложил наделить такими полномочиями правкомиссию, поскольку опасается, что не все редомицилировавшиеся компании смогут в отведенный срок - в течение двух лет - выполнить обязанность покинуть реестр страны своей прежней регистрации.

Ситуация обостряется из-за того, что активно "переезжать" в САР компании начали с весны 2022 года, а, значит, для некоторых из них срок для предоставления российским властям отчета о совершении всех необходимых действий скоро истечет. Неисполнение же этой обязанности грозит потерей статуса международной холдинговой компании (МХК), который предоставляет ряд налоговых льгот.

Правительство идею о возможности пролонгации срока на исключение из иностранного реестра поддержало, но считает необходимым оговорить предельный временной лимит, а также установить критерии и перечень документов для принятия решения правкомиссией, рассказал источник.

Еще одно предложение сенатора правительство сочло "необоснованным". Речь идет о предоставлении правкомиссии права разрешать редомициляцию в САР компаниям, которые уже исключены из иностранных реестров (сейчас "переехать" могут только действующие структуры). Отрицательное отношение правительства к этой идее в проекте заключения объясняется тем, что после исключения из реестра юрлица прекращаются полномочия его органов управления, сообщил собеседник "Интерфакса".

Это не первая попытка пролонгировать срок для исключения редомицилировавшихся компаний из иностранных реестров: весной 2022 года его продлили с шести месяцев до двух лет, а весной 2023 года Минэкономразвития предложило увеличить его еще раз - до пяти лет. Однако против закрепления такого правила на законодательном уровне выступило Государственно-правовое управление президента, рассказывал источник "Интерфакса". По его словам, там опасались, что у компаний не будет стимулов для завершения процедуры перерегистрации и спустя отведенное время они попросят об очередной пролонгации. В связи с этим управление считало, что необходимо выяснить, какие компании и с какими проблемами сталкиваются.

В сентябре 2023 года на Восточном экономическом форуме выдвигалось предложение вообще не требовать от редомицилировавшихся компаний выхода из реестра страны прежней "прописки", если эта юрисдикция отказывается это сделать. Однако это предложение отверг первый замминистра экономического развития Илья Торосов, указывав на "психологический момент". По его словам, тогда компании будут в двух "ипостасях" жить: "А вдруг как там дальше выйдет".