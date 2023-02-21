Новак заявил, что дисконт на нефть Urals должен снижаться

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Дисконт цены нефти Urals к Brent должен снижаться, принимаемые изменения в налогообложении должны это стимулировать, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы считаем, что дисконт должен снижаться постепенно. Сейчас приняли изменения в законодательство с точки зрения налогообложения с учетом снижения дисконта в течение четырех месяцев до уровня $25 за баррель. Это будет стимулировать снижение дисконта", - сказал он.

В начале января на совещании у президента РФ Владимира Путина Новак сообщил, что основная проблема на нефтяном рынке - высокий дисконт из-за дороговизны фрахта. После введения Евросоюзом эмбарго на импорт российских нефти и нефтепродуктов страна переориентирует поставки в Азию, что удлиняет транспортировку. Кроме того, введено эмбарго на морскую транспортировку российских нефти и нефтепродуктов и сопутствующие услуги (исключение - если нефть продается по установленному потолку), что в условиях дефицита флота и удлинения пути, а также удорожания услуг посредников увеличило разрыв между стоимостью нефти Urals и мировым бенчмарком Brent.

"Стоимость фрахта выросла достаточно сильно в связи с теми рисками, которые испытывают перевозчики и контрагенты, относительно возможных санкций в соответствии с тем, что они не устанавливают потолок цен. Но я надеюсь, что эта ситуация будет носить временный характер. Дисконт должен со временем уменьшиться, как это мы наблюдали в течение 2022 года, когда в марте и апреле дисконт сильно вырос, потом он начал постепенно падать и в два раза уменьшился", - сказал вице-премьер РФ.

В связи с этим Путин поручил подготовить предложения об ограничении влияния дисконта на российскую нефть на бюджет.

По итогам данного совещания правительству было поручено до 1 марта представить предложения по уточнению методики определения цены на нефть и нефтепродукты, применяемой для налогообложения нефтяников.

В первой декаде февраля правительство внесло в Госдуму законопроект, которым ограничивается величина цены нефти Urals, с которой взимаются нефтяные налоги, при этом ограничения будут постепенными. Так, в апреле налоги будут взиматься с цены Urals, не меньшей, чем цена Brent (североморский датированный) за минусом $34 за баррель, в мае - минус $31 за баррель, в июне - минус $28 за баррель, с июля - минус $25 за баррель.

В декабре 2022 года - январе 2023 года, после начала действия эмбарго на импорт российской нефти в Евросоюз, дисконт цены Urals к Brent снова вернулся на уровень $35-40 за баррель, который наблюдался весной 2022 года, но к лету снизился до $10 за баррель.

Введение ограничения на цену Urals для налогообложения позволит сохранить доходы российского бюджета в 2023 году в объеме 660 млрд рублей, рассчитывает Минфин.