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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

Brent подешевела до $83,75 за баррель, WTI подорожала до $77,05 за баррель

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти меняются разнонаправленно, Brent умеренно дешевеет, WTI быстро дорожает в первый день торгов после трехдневных выходных в США.

К 17:44 по Москве апрельские фьючерсы на дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,32 (0,38%) - до $83,75 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI дорожали к этому времени на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,71 (0,93%) - до $77,05 за баррель. Срок действия мартовских фьючерсов истекает с завершением сессии во вторник. Более активный апрельских контракт подорожал на $0,57 (0,74%) - до $77,12 за баррель.

Инвесторы следят за сигналами восстановления спроса на топливо в Китае, куда перенаправляет свой экспорт Россия.

"Растущий спрос на нефть в Китае во многом покрывается за счет увеличения поставок из России. Это может объяснить тот факт, что цены на нефть пока не получают выгоды от повышения китайского спроса", - отмечают аналитики Commerzbank.

В то же время рынок опасается ослабления американской экономики на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой, сообщает Bloomberg.

Важным событием этой недели является публикация протокола последнего заседания Федрезерва, на котором базовая процентная ставка была повышена на 25 базисных пунктов.

"Любые "ястребиные" сигналы в протоколе заседания ФРС станут катализатором снижения цен на нефть", - отмечает аналитик IG Asia Pte Ltd. Йеп Джун Ронг. Рынок, по его словам, делает попытки пойти вверх на фоне улучшения перспектив предложения, что связано с восстановлением экономики КНР.

Brent WTI США Китай ФРС
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