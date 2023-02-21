Освещение темы ESG в СМИ выросло на 6% в 2022 году

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Количество публикаций на тему ESG в российском медиапространстве в 2022 году выросло на 6% по сравнению с 2021 годом. Рост интереса СМИ к этой теме замедлился по сравнению с 2021 годом, когда новостей про ESG стало в три раза больше, чем годом ранее, но все еще сохраняется, подсчитали аналитики системы управления репутацией "СКАН-Интерфакс".

Наибольшее внимание вопросам ESG уделяли компании "Газпром нефть" и РУСАЛ – 20% сообщений в их медиаполе касались этой темы. Далее идут "Норникель", "Роснефть", "РусГидро" и ММК – доли внимания этих компаний к теме ESG составляли от 12% до 15%. В медиаполе СБЕРа и ВТБ эта тема звучала не часто – 7 и 6% соответственно, а высокие количественные показатели связаны с широким освещением в СМИ текущей работы банков.

В целом в прошлом году в медиаполе ТОП-10 компаний наблюдалось снижение количества публикаций на темы ESG к показателям 2021 года. Наибольшее снижение было зафиксировано у "Газпрома" - на 44%, "Роснефти" - на 36% и РУСАЛа – на 31%. Рост количества упоминаний отмечен только у РЖД – на 6%.

В долевом соотношении также фиксировалось снижение общей доли упоминаний ESG в публикациях СМИ. Наибольшее снижение в 2022 году наблюдалось у компании РУСАЛ – на 5 процентных пункта, ММК – на 4 п.п. и "Роснефти" – на 3 п.п.

Значительно выросла роль президента РФ, законодательных и силовых ведомств (Госдумы, МЧС, МВД), снизилась европейских (Евросоюз, Еврокомиссия, ООН) и российских правительственных организаций (Минприроды, Минэкономразвития, Минпромторга, правительства РФ).

В 2022 году темы экологического, социального и корпоративного управления наиболее активно освещали ТАСС, "Интерфакс" и РИА. В структуре уровней источников преобладали региональные СМИ, а наибольшее количество материалов на темы ESG вышло в интернет-источниках.

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