"Мегафон" увеличил до 80% долю в разработчике ПО для сетей связи "Технологии шэринга"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Мегафон" увеличило долю в ООО "Технологии шэринга" (разработчик программного обеспечения для управления радиочастотным спектром) до 80% с 50%, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Соответствующие изменения зарегистрированы 21 февраля. Как следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", доля была выкуплена у ООО "Спектрум менеджмент", которое сохранило за собой 20% ООО "Технологии шэринга".

В пресс-службе "Мегафона" подтвердили "Интерфаксу" увеличение доли в ООО. "Мы видим эффективность и перспективность решений компании "Технологии шеринга", поэтому увеличили нашу долю в ней до 80%. Компания занимается разработкой программного обеспечения для сетей связи, в частности – для эффективного управления радиочастотным спектром", - сказали в пресс-службе оператора.

"Мегафон" в сентябре 2022 года получил 50% ООО "Технологии шэринга", конвертировав в нее ранее выданный заем, размер которого компания не называла.

В мае 2021 года "Мегафон" получил в залог долю в ООО "Спектрум менеджмент", которое на тот момент владело 100% ООО "Технологии шэринга", писала газета "Коммерсант". Гендиректор "Спектрум Менеджмент" Игорь Гурьянов тогда говорил изданию, что речь идет о залоге более 25% в ООО "Технологии шеринга". Размер вложений "Мегафона" не раскрывался.

По данным "СПАРК-Интерфакс", ООО "Технологии шэринга" зарегистрировано 24 ноября 2020 года. Основной вид деятельности – разработка программного обеспечения. По итогам 2022 года выручка составила 11,3 млн рублей, чистый убыток – 3,7 млн рублей.