"Варьеганнефть" в 2022 году ушла в убыток и сократила персонал в 11,5 раза

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Варьеганнефть", один из добывающих активов ПАО "НК "Русснефть" в Ханты-Мансийском автономном округе, в 2022 году получило чистый убыток и резко сократило число сотрудников и объемы добытой нефти, следует из отчетности компании.

Чистый убыток "Варьеганнефти" в 2022 году составил 246,91 млн рублей, против чистой прибыли в 2,28 млрд рублей в 2021 году.

Годовая выручка компании снизилась на 26,5%, до 16 млрд рублей, себестоимость производства - на 13,6%, до 16,7 млрд рублей. В результате валовой убыток составил 366 млн рублей против 2,9 млрд валовой прибыли в 2021 году, а убыток от продаж - 393,1 млн рублей против прибыли в размере 2,6 млрд рублей.

В 2022 году компания не получала доходов от участия в других организациях, тогда как в 2021 году они доходили до 105 млн рублей. В совокупности с другими факторами это способствовало получению доналогового и чистого убытков.

Кредиторская задолженность компании сократилась с 2,27 млрд рублей на 31 декабря 2021 года до 1,6 млрд рублей на 31 декабря 2022 года, дебиторская, напротив, увеличилась с 14,6 млрд рублей до 15 млрд рублей.

В пояснительной записке к бухгалтерской отчетности говорится, что предприятие в прошлом году добыло 457,2 тысячи тонн нефти. Все объемы нефти и газа поставлялись на внутренний рынок, в том числе 1,6 млрд кубометров попутного нефтяного газа.

Добыча велась только на Варьеганском месторождении, лицензией на право пользования которым владеет "Варьеганнефть". В предыдущие годы в отчеты включались данные по добыче на месторождениях операторской деятельности на Западно-Варьеганском, Тагринском, Ново-Аганском, Валюнинском, Южно-Ярайнерском участках недр "Русснефти".

Так, в 2021 году югорское предприятие добыло 2,46 млн тонн нефти и газового конденсата на месторождениях "Русснефти" и 504 тысячи тонн на Варьеганском месторождении. Таким образом, по итогам 2022 года объемы добычи сократились в 6,5 раза по сравнению с предыдущим годом, в том числе на Варьеганском месторождении - на 9%.

"Русснефть" в материалах к IPO, проведенному в 2016 году, сообщала о планах по передаче в течение нескольких лет операторских функций от дочерних обществ филиалам, созданным в структуре головной компании. В "Русснефти" подтвердили "Интерфаксу", что эта работа была завершена в 2022 году. В городе Радужном, где зарегистрирована "Варьеганнефть", действует Нижневартовский филиал "Русснефти".

Как говорится в отчетности, среднесписочная численность сотрудников сократилась до 47 человек по итогам 2022 года. По данным на конец 2021 года, на предприятии работали 542 человека (снижение в 11,5 раза).

По данным списка аффилированных лиц за второе полугодие 2022 года, 94,96% уставного капитала ПАО "Варьеганнефть" принадлежит "Русснефти".