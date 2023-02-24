Доллар США слабо дешевеет к евро, фунту и иене

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США слабо дешевеет относительно евро, иены и фунта стерлингов на торгах в пятницу.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,03% в ходе торгов, более широкий WSJ Dollar Index стабилен.

Опубликованный в среду протокол заседания американского ЦБ, прошедшего 31 января - 1 февраля, показал, что руководители Федрезерва планируют продолжать подъем ставки, считая, что ее нынешний уровень сдерживает экономическую активность недостаточно для того, чтобы победить инфляцию. В то же время, они полагают, что цикл подъема ставки может быть завершен в текущем году.

Согласно протоколу, участники заседания также отмечали, что ограничительную политику необходимо будет поддерживать до тех пор, пока у ЦБ не будет "уверенности в том, что инфляция находится на пути устойчивого снижения до уровня в 2%".

Статданные по инфляции в еврозоне, опубликованные в четверг, утвердили инвесторов во мнении о том, что Европейский центральный банк продолжит резкое ужесточение политики.

Согласно окончательным данным Статистического управления Европейского союза (Eurostat), потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core, индикатор базовой инфляции) выросли в январе рекордными темпами - на 5,3% в годовом выражении. Предварительно сообщалось об их повышении в январе на 5,2%, и аналитики не ожидали пересмотра этих данных.

Оценка роста потребительских цен в целом была пересмотрена до 8,6% в годовом выражении с предварительно объявленных 8,5%, сообщил Eurostat.

Пара евро/доллар по данным на 9:15 мск торгуется на уровне $1,0603 по сравнению с $1,0596 на закрытие рынка в четверг.

Курс фунта к этому времени составляет $1,2023 с $1,2013 накануне.

Стоимость американской валюты относительно иены опустилась в ходе торгов до 134,58 иены против 134,68 иены по итогам предыдущей сессии.

Выдвинутый правительством Японии на пост главы Центробанка Кадзуо Уэда заявил в ходе выступления в парламенте в пятницу, что считает целесообразным сохранять ультрамягкую денежно-кредитную политику в Японии, чтобы добиться целей ЦБ по инфляции. При этом он дал понять, что видит различные варианты действий в сфере контроля кривой доходности гособлигаций в будущем.