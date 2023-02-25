Добыча на месторождении Бохай в КНР достигла рекордных 90 тыс. тонн в сутки

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Суточный объем нефтедобычи на месторождении Бохай в этом году впервые превысил 90 тыс. тонн, сообщила компания-оператор CNOOC.

"Это эквивалентно одной шестой суточной добычи нефти в стране и является новым рекордом в истории нефтяного месторождения Бохай", - заявил замначальника производственного отдела тяньцзиньского филиала CNOOC Чжэн Сюй.

По его словам, 90 тыс. тонн - это всего лишь новая отправная точка для месторождения, сообщает агентство "Синьхуа". Ожидается, что в следующие два года объем добычи здесь превысит 100 тыс. тонн.

Бохай является крупнейшей базой по добыче нефти в Китае. Агентство отмечает, что в 1967 году на месторождении добывалось всего 30 тонн нефти.