Минсельхоз и РЭЦ с 27 февраля начинают отбор получателей субсидий на транспортировку продукции АПК

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ и Российский экспортный центр (РЭЦ) с 27 февраля начинают отбор заявок на компенсацию части затрат на транспортировку продукции АПК, сообщается в их пресс-релизах.

Прием заявок будет проходить на цифровой платформе "Мой экспорт". Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе РЭЦ, речь идет о субсидировании транспортировки экспортной продукции. "Речь идет только об экспортной деятельности", - сказали там.

Отбор заявок будет проходить по 1 ноября 2023 года.

"На финансовое обеспечение механизма из федерального бюджета предусмотрены средства в размере 7 млрд рублей. Субсидия направлена на снижение затрат организаций при транспортировке продукции для обеспечения продовольственной безопасности России", - сообщает Минсельхоз.

Производители и поставщики сельхозтоваров смогут компенсировать до 25% расходов на транспортировку продукции АПК, поставки которой были осуществлены в третьем и четвертом кварталах 2022 года, а также в первом и втором кварталах 2023 года.

Агентом правительства по предоставлению таких субсидий, по предложению Минсельхоза, является РЭЦ.

Субсидирование перевозок продукции АПК осуществляется в соответствии с постановлением правительства РФ от 15 сентября 2017 года №1104 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции".