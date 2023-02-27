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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

Brent подешевела до $82,55 за баррель

Brent подешевела до $82,55 за баррель
Фото: Ian Forsyth/Getty Images

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Снижение цен на нефть ускорилось вечером в понедельник на опасениях роста процентных ставок и запасов топлива в США.

К 18:38 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,61 (0,73%) - до $82,55 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI дешевели к этому времени на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,60 (0,79%) - до $75,72 за баррель.

Сигналы сохранения высокой инфляции в США и другие данные, указывающие на устойчивость американской экономики, заставили инвесторов пересмотреть свои прогнозы относительно политики Федрезерва. Теперь ожидается, что процентная ставка будет повышена сильнее, чем прогнозировалось ранее, что окажет негативное влияние на американскую экономику и спрос на топливо.

Кроме того, ожидания более агрессивной денежно-кредитной политики подтолкнули вверх курс доллара, что стало негативным фактором для сырьевых товаров, включая нефть.

Также аналитики следят за динамикой запасов нефти в США. На предыдущей неделе они подскочили на 7,6 млн баррелей, их уровень находится на максимуме с начала пандемии коронавируса в 2020 году, отметил старший аналитик FxPro Алекс Купцикевич. За год запасы выросли на 15%.

Россия прекратила трубопроводные поставки нефти в Польшу, сообщил глава PKN Orlen Даниэль Обайтек.

"Мы эффективно обеспечиваем поставки сырья. Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему мы полностью готовы. Только 10% сырья поступало из России, и мы заменим его нефтью с других направлений. Это результат диверсификации, которую мы проводили в последние годы", - написал он в соцсетях.

Brent WTI США ФРС PKN Orlen Польша Даниэль Обайтек
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