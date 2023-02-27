На фоне похолодания в Европе заявка "Газпрома" по Украине выросла до 41,4 млн куб. м

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Европе в течение начавшейся недели будет заметно холоднее, чем было в предыдущие две недели.

Как ожидается, с 27 февраля по 5 марта температура воздуха будет примерно на 3 градуса ниже средних значений недели с 20 по 26 февраля. При этом по ночам температура в регионе снова опускается ниже нулевых значений.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транзит на понедельник в объеме 41,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Показатель в воскресенье был 39 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Понижение температуры воздуха и падение ветрогенерации поддержали цены на газ - по итогам недели они выросли на 5%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах в пятницу закрылся на уровне $568 за тысячу кубометров.

Снова заметен разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Апрельский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $535; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $487.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе за прошлую неделю обеспечила 16% потребностей региона в электричестве - столько же сколько и неделей ранее, сообщает ассоциация WindEurope.

Запасы газа в Европе

Текущий уровень резервов газа сократился до 62,45% - это на 22 процентных пункта выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE). За газовые сутки 25 февраля запасы сократились на 0,22 процентного пункта.

Теплая погода в октябре, ноябре и январе, а также меры экономии привели к тому, что на данный момент уровень резервов в ПХГ является максимальным за всю историю наблюдений. Это усиливает уверенность властей в благополучном прохождении зимы.

Европейские терминалы по приему СПГ в январе работали с производительностью 62%, с начала февраля средний показатель 63%. При этом с середины прошлой недели наблюдается рост объемов регазификации - главным образом за счет Франции и Польши.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт.

Мягкая погода сократила расход газа из американских хранилищ. За очередную отчетную неделю (закончилась 17 февраля) резервы сократились на 2 млрд куб. м - это в два с половиной раза меньше, чем тратится обычно в этом время.

Текущий уровень запасов составляет 46%, что на 15 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Нынешний уровень запасов вплотную приблизился к максимальному значению за последние пять лет.

Крупнейший американский завод СПГ Freeport LNG объявил о возобновлении работы двух из трех линий сжижения. Это сократит избыток газа на рынке США и повысит предложение СПГ на глобальном рынке.

На данный момент в EIA планируют, что нынешней зимой резервы в хранилищах упадут на 60 млрд куб. м (средний показатель за последние пять лет). На конец марта, по прогнозам, объемы природного газа в ПХГ будут составлять 40 млрд куб. м. Это на 8% ниже среднего уровня за пять лет.