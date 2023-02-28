Цены на газ в Европе снижаются из-за роста импорта СПГ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Цены на газ в Европе снижаются из-за роста импорта сжиженного природного газа. Спотовая цена в Европе - $530 за тысячу кубометров - минимальная с начала ноября.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транзит на вторник в объеме 42,2 млн куб. м, сообщила украинская компания. Показатель в понедельник был 41,4 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,3 млн куб. м на 28 февраля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Под влиянием роста притока сжиженного природного газа в регион цены на газ пошли вниз - за понедельник снижение составило 7%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах в понедельник закрылся на уровне $530 за тысячу кубометров.

Снова заметен разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Апрельский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $534; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $483.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе за прошлую неделю обеспечила 16% потребностей региона в электричестве, в понедельник результат примерно тот же - 15,7%, сообщает ассоциация WindEurope.

Запасы газа в Европе

Текущий уровень резервов газа сократился до 62,14% - это на 22 процентных пункта выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE). За газовые сутки 26 февраля запасы сократились на 0,29 процентного пункта.

Теплая погода в октябре, ноябре и январе, а также меры экономии привели к тому, что на данный момент уровень резервов в ПХГ является максимальным за всю историю наблюдений. Это усиливает уверенность властей в благополучном прохождении зимы.

Европейские терминалы по приему СПГ в январе работали с производительностью 62%, с начала февраля средний показатель составлял 63%. При этом с середины прошлой недели наблюдается рост объемов регазификации - главным образом за счет Франции и Польши.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт.

Мягкая погода сократила расход газа из американских хранилищ. За очередную отчетную неделю (закончилась 17 февраля) резервы сократились на 2 млрд куб. м - это в два с половиной раза меньше, чем тратится обычно в это время.

Текущий уровень запасов составляет 46%, что на 15 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Нынешний уровень запасов вплотную приблизился к максимальному значению за последние пять лет.

Крупнейший американский завод СПГ Freeport LNG объявил о возобновлении работы двух из трех линий сжижения. Это сократит избыток газа на рынке США и повысит предложение СПГ на глобальном рынке.