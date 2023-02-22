ВВП Гонконга в октябре-декабре снизился четвертый квартал подряд

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Объем экономики Гонконга в четвертом квартале упал на 4,2% относительно аналогичного периода предыдущего года. Об этом свидетельствуют окончательные данные статистического управления.

Результат совпал с предварительно объявленными данными. Аналитики также не ожидали пересмотра, сообщает Trading Economics.

В третьем квартале ВВП страны снизился на 4,6%. Во втором квартале он сократился на 1,2%, в первом - на 3,9%. В целом по итогам 2022 года объем экономики уменьшился на 3,5%.

Неблагоприятное состояние экономики в октябре-декабре было обусловлено, в первую очередь, ухудшением внешнеторгового баланса из-за снижения спроса на зарубежных рынках. Экспорт товаров рухнул на 24,9%, в то время как экспорт услуг вырос на 2%.

Потребительские расходы выросли на 1,9%, госзатраты – на 9,1%.

ВВП Гонконга в четвертом квартале относительно предыдущих трех месяцев не изменился, что также совпало с предварительно объявленными данными.

Ожидается, что в 2023 году экономика увеличится на 3,5-5,5%. Инфляция прогнозируется в районе 2,9%, базовая инфляция – 2,5%.