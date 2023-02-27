Оператор терминалов СПГ Klaipedos nafta увеличил годовую выручку на 25%

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Литовский оператор терминалов сжиженного природного газа (СПГ) и нефти Klaipedos nafta в 2022 году 5,5 млн евро чистого убытка, что в 11,6 раза меньше по сравнению с 2021 годом (64 млн евро), следует из неаудированного финансового отчета группы. Выручка группы выросла на 25,9%.

Выручка Klaipedos nafta в 2022 году составила 77,8 млн евро против 61,8 млн евро в 2021 году. Консолидированная EBITDA составила 35,5 млн евро (26,1 млн евро, рост на 36%).

Объемы грузов Klaipedos nafta выросли на 17%. "Рекордные результаты продемонстрировал управляемый компанией СПГ-терминал в Клайпеде в 2022 году, где регазифицировано на 96% больше - всего 32 ТВт.ч природного газа", - говорится в пресс-релизе компании. При этом спрос на услуги терминала значительно вырос, поскольку страны региона начали искать альтернативы импорту природного газа. С апреля прошлого года СПГ-терминал работает практически на максимальной мощности.

"В нефтяном сегменте мы совершили значительный прорыв за последние пару лет. На данный момент мы отгружаем на нефтяном терминале уже 14 различных нефтепродуктов и нефтехимических продуктов, а также заработали больше за счет успешной сдачи в аренду клиентам нефтехранилищ. В целом, после изменения геополитической ситуации, Клайпеда стала важным пунктом для импорта нефтепродуктов в регион и в Центральную Европу, в том числе и на Украину, и это соответствующим образом отражается на результатах нашей деятельности", - заявил через пресс-службу гендиректор компании Дарюс Шиленскис.

Он отметил, что в 2022 году цены на энергоносители, "ставшие настоящей головной болью для многих бизнес-компаний", оказались серьезным вызовом и для Klaipedos nafta, поскольку погрузочные работы на терминалах энергоемки.

"Учитывая геополитический и макроэкономический контекст, который, вероятно, останется неизменным, возможность воспользоваться международными возможностями, обеспечить операционную рентабельность, непрерывность операций, управление энергией и другими переменными затратами, внимание к экологической устойчивости останется в центре внимания и в 2023 году", - сказал Шиленскис.

Ранее сообщалось, что Klaipedos nafta по итогам 2021 года ушла в убыток из-за потери белорусских грузов, тогда как в 2020 году чистая прибыль компании была равна 10,4 млн евро.

Литовскому государству принадлежат 72,47% акций Klaipedos nafta, концерну Achemos grupe - более 10%.