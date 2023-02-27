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Трейдеры не исключают подъема ставок ЕЦБ вплоть до февраля 2024 года

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Трейдеры корректируют ожидания в отношении пикового уровня ключевых процентных ставок Европейского центрального банка на фоне сигналов сохранения высокой инфляции.

Рынок свопов ожидает, что ставка по депозитам ЕЦБ, составляющая в данный момент 2,5%, будет поднята до 3,9% в феврале 2024 года, сообщает Bloomberg. Всего неделю назад рынок прогнозировал, что пиковый уровень ставки - около 3,5% - будет достигнут в июле 2023 года.

Статданные из еврозоны, которые будут обнародованы 2 марта, как ожидается, покажут некоторое ослабление инфляции в регионе в феврале. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает замедление темпов роста потребительских цен в еврозоне в этом месяце до 8,2% в годовом выражении с 8,6% в январе.

Однако темпы роста потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core, индикатор базовой инфляции), как ожидается, останутся на уровне 5,3%, что является рекордным максимумом.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила индийской Economic Times в минувшие выходные, что Центробанк сделает все необходимое, чтобы вернуть инфляцию в еврозоне к 2%-му целевому уровню и удержать ее там.

Она отметила, что европейский ЦБ с большой вероятностью повысит ключевые ставки на 50 б.п. на заседании в марте, как и планировал.

Доходность десятилетних гособлигаций Германии на торгах в понедельник выросла на 4 б.п., до 2,58% годовых - максимума с 2011 года.

По прогнозу экспертов Goldman Sachs, доходность этих бумаг поднимется до 2,75% в ближайшие недели.

ЕЦБ Кристин Лагард еврозона Германия
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