Индекс МосБиржи вырос на 1,5%, индекс РТС вырос на 3,4%

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акции начали неделю с роста, быстро отыграв негатив, вызванный санкциями, а также на фоне улучшения внешней конъюнктуры.

Индекс МосБиржи превысил 2240 пунктов, обновив 2-недельный максимум, при этом в аутсайдерах выступили расписки TCS Group (-4,3%) из-за включения банка в санкционный список Евросоюза.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 1,5%, до 2241,1 пункта (в начале торгов индекс падал ниже 2190 пунктов), индекс РТС вырос на 3,4%, до 945,29 пункта; цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 4,2%.

Доллар к 18:50 по Москве подешевел на 1,45 рубля, до 74,68 рубля.

Подорожали акции "Московской биржи" (+4,2%), Сбербанка (+3,4% и +2,8% "префы"), "НЛМК" (+3,3%), "Северстали" (+2,3%), "НОВАТЭКа" (+2,3%), "ММК" (+2%), "Роснефти" (+1,9%), "Магнита" (+1,9%), "Газпром нефти" (+1,8%), ВТБ (+1,7%), "Норникеля" (+1,7%), Polymetal (+1,7%), "Газпрома" (+1,5%), "Яндекса" (+1,5%), "Сургутнефтегаза" (+1,4% и +1,2% "префы"), АФК "Система" (+1,4%), ПАО "Полюс" (+1,4%), "МТС" (+1,3%), "Интер РАО" (+1,1%), "Татнефти" (+1%), "Аэрофлота" (+0,9%), расписки OZON (+0,9%), бумаги "АЛРОСА" (+0,8%), UC Rusal (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%).

Расписки TCS Group подешевели до 2535 рублей, минимум сделок составил 2305 рублей (-12,8%). В прошлую пятницу расписки TCS подорожали на 6,6% после известий, что банк не попал в санкции Великобритании.

В минувшую пятницу новые антироссийские санкции ввели Новая Зеландия, Великобритания и США, поздно вечером о введении санкций сообщила Канада. Кроме того, Совет ЕС в конце прошлой недели утвердил десятый пакет санкций против России, который включает ограничения против трех российских банков, на импорт асфальта, синтетического каучука, запрещает транзит через Россию товаров и технологий двойного назначения. В санкционный список Евросоюза были включены Альфа-банк, Росбанк (акции в понедельник подросли на 0,6%) и Тинькофф банк, а также Фонд национального благосостояния России.

Всего новые ограничения распространяются на экспорт из ЕС на сумму порядка 11,4 млрд евро. В документе отмечается, что "с сегодняшним пакетом ЕС в общей сложности наложил санкции почти на половину (49%) своего экспорта в Россию". Также вводится запрет на ввоз асфальта и синтетического каучука, эта мера охватывает импорт на сумму порядка 1,3 млрд евро.

В российском Минфине сообщили "Интерфаксу", что новые ограничения, введенные Евросоюзом в отношении ФНБ, не отразятся на планах и доступности для правительства по инвестированию средств фонда. "Новые ограничения не отразятся на доступности для правительства средств ФНБ, все запланированные инвестиции из средств Фонда будут осуществлены в плановом режиме", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, на российском рынке акций в понедельник наблюдались энергичные покупки, при этом во второй половине торгов инвесторы стали еще активнее, а рублевый индекс МосБиржи вернулся к пиковым за две недели значениям. Лучше остальных смотрелись акции компаний металлургического сектора. Из-за санкционных последствий под давлением оказались бумаги финансового сегмента.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, акции Сбербанка и металлургов выступили локомотивом повышательного движения рынка. Котировки нефти курсировали в районе $82-83 за баррель Brent, поддержку commodities оказало снижение доллара к основным валютам. Рубль при этом уверенно восстанавливал позиции к доллару, что сдерживало динамику бумаг экспортеров.

"Очередная порция антироссийских санкционных угроз реализовалась, но, как уже не раз бывало, негатив привел лишь к кратковременному откату. Внешний рыночный фон был позитивным. Сведения по базовым заказам на товары длительного пользования в США за минувший месяц оказались лучше прогнозов", - отмечает эксперт.

Наиболее важная статистика выйдет во вторник - данные по торговому балансу США, индекс потребительского доверия Conference Board. На американском рынке близится к завершению сезон корпоративных отчетностей, 94% компаний из списка S&P 500 уже представили свои финрезультаты, при этом показатели и прогнозы корпораций оказались в целом не самыми впечатляющими.

Прогноз по индексу МосБиржи на 28 февраля - коридор 2170-2270 пунктов, полагает Бахтин.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, торги на рынке акций РФ стартовали в понедельник со снижения, реагируя на одобренные в конце прошлой недели "юбилейные" санкции Евросоюза. Также ожидаемо среди аутсайдеров оказались бумаги TCS Group, попавшего под рестрикции. Однако само событие уже случилось, а рыночные страхи были отыграны, поэтому рынок быстро развернулся вверх.

Позитивная динамика бумаг металлургов связана с информацией из Минпромторга - в ведомстве изучают предложение участников отрасли привязать НДПИ к внутренним ценам на коксующийся уголь и железную руду. Как минимум, это выглядит логичным из-за сокращения экспортных возможностей производителей стали, полагает аналитик.

Подорожали акции "КАМАЗа" (+5,2%). Выручка по РСБУ производителя грузовиков увеличилась за прошлый год на 7%, до 267 млрд рублей. Инвестиции увеличились на 46%, до 16 млрд рублей. Однако более интересным инвестиционным моментом является то, что к 2030 году "КАМАЗ" планирует получить дополнительную выручку около 350 млрд рублей за счет легкового транспорта. В отличие от прочих отечественных производителей автомобильной техники у "КАМАЗа" есть солидный опыт в локализации, отмечает Кочетков.

Рубль в понедельник заметно укрепился. В данном случае также сработала старая рыночная истина: "покупай ожидания и продавай новости". "Юбилейный" пакет санкций от Евросоюза объявлен, а американские торговые запреты на поставку дорогих смартфонов и прочей бытовой техники рубль уже не пугают. Кроме того, на 28 февраля приходятся выплаты налогов в рамках единого налогового платежа. Соответственно, укрепление может продолжиться и во вторник.

Европейские индексы акций также подросли после весьма слабой предыдущей недели. Наиболее сильный рост отмечался в нефтегазовом секторе, технологиях, а также автомобилестроительном. Бумаги немецкого банка Commerzbank выросли более чем на 4% на фоне известий о возврате акций в состав индекса DAX, из которого они были исключены в 2018 году.

"Нефть пока торгуется неуверенно из-за крепкого доллара. Однако потенциал снижения ограничивается рисками дефицита поставок из России. В понедельник стало известно о приостановке прокачки по нефтепроводу "Дружба" потребителям в Польше. Также в конце прошлой недели российская сторона заявила о планах снизить отгрузку нефти из своих западных портов на 25% с марта. Соответственно, дефицит на рынке может начать расти устойчиво и неизбежно", - считает Кочетков.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, принятый ЕС десятый пакет антироссийских санкций и новые ограничения со стороны США практически не затронули ключевые отрасли экономики РФ, что стало хорошей новостью для большинства локальных акций. Данные иностранных СМИ о том, что российская нефть на мировом рынке продается намного дороже, чем предполагает установленный потолок цен, способствовали повышению котировок нефтегазового сектора. Снизились бумаги эмитентов, пострадавших от санкций.

В лидеры роста впервые за много дней вышли бумаги крупных сырьевых компаний. Так, подорожали "префы" "Мечела" (+5,1%) и бумаги "Распадской" (+3%) на новости о том, что экспорт угля из России в Китай за январь и февраль увеличился более чем на 200% г/г. Бумаги Мосбиржи поддержали оптимистичные ожидания в отношении публикации ее финансовых результатов за 2022 год.

Прогноз для индекса МосБиржи на последние торги этой зимы: диапазон 2200-2300 пунктов, полагает Мильчакова.

В Азии в понедельник индексы акций снизились вслед за пятничным откатом в США (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский индекс S&P/ASX200 - на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%), но выросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,8-1,6%) и корректируются вверх Штаты (индексы растут на 0,6-0,9%).

Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в феврале опустился до 99,7 пункта с 99,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение показателя до 101 пункта, по данным Trading Economics.

Февральский индекс потребительского доверия поднялся до минус 19 пунктов - максимума с февраля 2022 года - благодаря ожиданиям ослабления инфляции. В январе его значение составило минус 20,7 пункта.

Индикатор инфляционных ожиданий среди европейских потребителей уменьшился в феврале до 17,7 пункта с 17,8 пункта месяцем ранее и был минимальным с января 2021 года.

На нефтяном рынке цены вечером снижаются. К 18:50 апрельские фьючерсы на Brent дешевели на 0,6%, до $82,63 за баррель (+1,2% в пятницу), апрельские фьючерсы на WTI дешевели к этому моменту на 0,9%, до $75,65 за баррель (+1,2% в пятницу).

Статистика о высокой инфляции в США может подтолкнуть Федрезерв к более значительному подъему процентных ставок, что окажет негативное влияние на американскую экономику. Рецессия, в свою очередь, приведет к сокращению спроса на топливо, отмечают аналитики.

За прошедшую неделю Brent прибавила в цене 0,2%, WTI - 0,3%.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подорожали "префы" "ТГК-2" (+16,9%), акции ПАО "ТНС энерго Кубань" (+10,4%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (+8,3%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (+8,2%), "МГТС" (+5,8%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (+5,5%), "КАМАЗа" (+5,2%), ПАО "Центральный телеграф" (+5,2% и +17,5% "префы").

Подешевели акции банка "Авангард" (-5,1%), ПАО "ГИТ" (-1,7%), расписки Fix Price (-1,7%), бумаги VEON (-1,6%), ПАО "СПБ Биржа" (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 36,71 млрд рублей (из них 15,64 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,46 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,63 млрд рублей на акции "Полюса").