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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

Портфель займов МФО в 2022 году вырос на 11% - до 365 млрд рублей

По оценке ЦБ, доля просроченных долгов увеличилась на 5 п.п.

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В 2022 году микрофинансовые организации увеличили портфель выданных займов на 11% - до 365 млрд рублей (для сравнения: за 2021 год - 32%), при этом качество обслуживания долга ухудшилось, говорится в докладе Банка России об основных тенденциях микрофинансового рынка.

Доля просроченной свыше 90 дней задолженности совокупном портфеле МФО в 2022 году выросла на 5 процентных пунктов - до 34,6%. Кроме того, увеличился объем проданной задолженности, за год цессия составила 57,6 млрд рублей, что почти в два раза больше, чем в 2021 году (30,5 млрд рублей).

Около 40% объема выдач потребительских займов в 2022 году пришлось на займы с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80% (в I квартале доля - 38%, во II, III и IV - 41%). При этом основная часть займов выдается под высокие проценты (с дневной процентной ставкой в диапазоне 0,8-1%).

Основную часть прибыли на рынке МФО формируют компании с портфелем свыше 1 млрд рублей (в 2022 году прибыль выросла на 40% по сравнению с 2021 годом), так как крупным компаниям проще соответствовать меняющейся экономической конъюнктуре и адаптировать свои бизнес-модели, отмечает ЦБ.

"Сформированная клиентская база и уровень технологического развития позволяют таким компаниям своевременно перестраивать скорринговые модели и продуктовую линейку под нужды заемщиков", - говорится в докладе регулятора.

Портфель онлайн-займов в 2022 году вырос на 53%. Онлайн-сегмент характеризуется более высокой концентрацией, отмечает регулятор. На конец 2022 года около 80% онлайн-портфеля рынка приходилось на 25 компаний.

Банк России МФО
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