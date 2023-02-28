Три судна доставят украинскую кукурузу в Японию, Тунис и Нидерланды

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Украинские порты в понедельник покинули три сухогруза с более 144 тыс. тонн кукурузы, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

По данным СКЦ, судно Seaguardian доставит в Нидерланды 64 877 тонн кукурузы. Сухогруз Glorious Sea перевозит в Тунис 23,5 тыс. тонн кукурузы, сухогруз Askio направляется в Японию с 56 тыс. тонн кукурузы.

"Общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 22 471 997 тонн. Общее число согласованных передвижений судов - 1531", - говорится в сообщении.

В СКЦ отметили, что "было подано 102 заявки на участие в инициативе".